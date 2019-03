Doornspijker komt om het leven bij Truck & Tractorpulling in Assen

In Expo Assen, voorheen de TT-Hall, was zaterdag het evenement Truck & Tractorpulling aan de gang. Daarbij moeten trucks en trekkers een verzwaarde sleepwagen zo ver mogelijk vooruit zien te trekken. De man kwam onder een tractor terecht die op het naastgelegen parkeerterrein op een trailer werd geladen. Hulp mocht niet meer baten, de man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.



Op de Facebookpagina van The Running Deere maakt het team waarvan de Doornspijker deel uitmaakte het overlijden bekend. De steunbetuigingen aan het team stromen binnen bij het bericht.



De politie heeft het tragische ongeluk in onderzoek.