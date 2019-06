Dragqueens besmeurd met pindasaus en geweigerd door Haagse taxichauffeurs na pride

Manuputty baseert zich op een incident dat zich vorig weekeinde voordeed na afloop van het slotfeest van The Hague Pride. Twee prominente bezoekers van het lhbti-evenement, de dragqueens Kristel Jongman en Rose Garden, probeerden op de standplaats aan de Jan Hendrikstraat een taxi te krijgen. Er stonden op dat moment zes taxi’s klaar, maar alle chauffeurs weigerden de ‘dames’ mee te nemen zonder dat ze daar een reden voor gaven. De in overdadige vrouwenkledij gestoken Pride-bezoekers restte niets anders dan naar hun hotel te lopen. Op hun hoge hakken in het holst van de nacht was dat een weinig comfortabele wandeling van een uur. Hoewel het incident zich al een week geleden heeft voorgedaan, wil Manuputty het als organisator van de Pride alsnog naar buiten brengen. ,,De dragqueens hadden het mij maandag al verteld en wilden er zelf geen ruchtbaarheid aan geven’’, zegt hij. ,,Zelf had ik het te druk met de afwikkeling van het evenement, er moest nog veel worden geregeld omdat onderdelen van de Pride op het laatste moment waren afgelast door het slechte weer. Omdat het mij toch niet lekker zat, heb ik dit weekeinde besloten een open brief te schrijven aan alle Haagse taxibedrijven.’’

Piet Patat

Het is niet bekend bij welke centrales de taxi’s zijn aangesloten die de uitbundig geklede klanten hebben geweigerd. ,,Dat doet er ook niet direct toe’’, zegt Manuputty. ,,Ik wil hierover graag met alle taxibedrijven en chauffeurs zelf in gesprek gaan. Misschien moet er een toevoeging worden gemaakt aan het taxiprotocol, want het is niet de eerste keer dat deze mensen worden geweigerd.’’



Het was sowieso geen fijne avond voor de dragqueens. Voordat ze hun vergeefse poging hadden gedaan een taxi te krijgen, waren ze eerst nog langs de befaamde snackbar Piet Patat gegaan op de Grote Markt. Eenmaal terug in het hotel bleek dat de achterkanten van hun pruiken besmeurd waren met mayonaise en pindasaus.



Volgens Manuputty, die als organisator en portier ervaring heeft met feesten waarop dragqueens optreden, zijn dergelijke incidenten schering en inslag. ,,Na een feest van Club Manjefiek loop ik voor de veiligheid altijd even met ze mee naar de taxistandplaats. Je moet eens weten wat je naar je hoofd geslingerd krijgt als je ’s nachts over de Grote Markt of langs het benzinestation van Texaco loopt: jonge gastjes die je bekogelen met blikjes en patatbakjes of de vreselijkste dingen roepen. Het is erger dan je denkt.’’