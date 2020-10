Drama bij manege: meisje (12) raakt zwaargewond bij val van paard

Mondkapjes het nieuwe zwerfafval in opkomst

6:55 GELDERMALSEN - Medewerkers van afvalverwerker Avri vinden in Rivierenland steeds vaker mondkapjes die achteloos op straat zijn gegooid of daar per ongeluk zijn beland. Met name rond winkelkernen, stations en bushokjes is het mondneusmasker het nieuwe zwerfafval in opkomst.