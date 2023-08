Drama op de Veluwe: bruidegom (28) overlijdt dag voor bruiloft bij crash met eigen trouwauto. ‘Het is verschrikkelijk’

Oorlog Oekraïne LIVE | Kremlin kondigt nieuwe veilig­heids­maat­re­ge­len aan wegens ‘dreiging’ na nieuwe droneaan­val

Het Kremlin heeft nieuwe veiligheidsmaatregelen aangekondigd na de droneaanvallen van de afgelopen dagen in Rusland. ,,Het gevaar bestaat, het is duidelijk”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov dinsdag volgens Russische persbureaus. In Moskou werd een wolkenkrabber in het zakendistrict zowel zondag- als maandagnacht getroffen door een drone. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.