Drama rond afspraak maken voor boosterprik: telefoon overbelast, en in Tiel een maand wachten

TIEL - Het maken van een afspraak voor de boosterprik is momenteel een drama. Telefonisch is de landelijke afsprakenlijn van de GGD onbereikbaar en voor bepaalde plaatsen is de eerste afspraakmogelijkheid online pas over een maand.

Dat laatste geldt voor bijvoorbeeld Tiel. Wie nu inlogt op coronatest.nl krijgt als eerste mogelijkheid voor een boosterprik in Tiel 18 januari voorgeschoteld. Voor Nijmegen is geen enkele afspraak te maken, voor Ede is de eerste mogelijkheid op Tweede Kerstdag. voor Arnhem 6 januari.



De meeste priklocaties in de Achterhoek, zoals Wehl en Lichtenvoorde, hebben ook pas in de eerste week van januari plek. Wel was er deze ochtend nog een plekje te vergeven in Zutphen, voor komende zaterdag al.

De GGD's zijn momenteel druk bezig het aantal priklocaties uit te breiden en de bestaande op te schalen. Maar na de persconferentie van dinsdag, waarop bekend werd dat iedereen al na drie maanden na de laatste vaccinatie de booster kan krijgen, is het razend druk bij het maken van afspraken.



De GGD Gelderland-Zuid, waar veel klachten zijn over de beperkte afspraakmogelijkheden, opent bijvoorbeeld de Jan Massinkhal in Nijmegen als extra priklocatie. Maar die is waarschijnlijk pas na kerst in gebruik. Mocht die eerder open kunnen, dan komen er extra prikmogelijkheden beschikbaar.

Foefje

Wie via de website een afspraak maakt, kan er baat bij hebben om wat trucjes uit te proberen. Voor wie in de directe omgeving pas laat een online afspraak voor een boosterprik kan maken, bestaat een handig foefje om tóch al eerder aan de beurt te komen.

Op de bonne fooi naar een priklocatie gaan heeft geen zin, heeft de 70-jarige Rob de Redelijkheid uit Gaanderen ondervonden. In Wehl kun je volgens de website van de GGD zonder afspraak voor een vaccinatie terecht, maar dat blijkt niet te gelden voor de boosterprik. ,,Ze geven daar wel boosterprikken, maar de agenda daarvoor zat voor het hele jaar al vol, kregen we te horen. Je zou denken dat de GGD maar één doel heeft: zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen een boosterprik geven. Dus dit is zó krom.’’