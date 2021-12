Drama voor ouderen: woonzorgcentrum moet dicht, tientallen bewoners komen op straat

video Wijchen in Verzet houdt lichtjesop­tocht door centrum tegen coronabe­leid: ‘We zoeken juist verbinding’

Een Wijchense guerilla? Nee hoor, zegt Debbie van Wijchen in Verzet. Haar man Sander bedacht de naam van de groep mensen die zich niet lekker voelt bij het 2G-beleid. ,,We zoeken juist verbinding. We willen verhalen delen met mensen die, net als wij, er moeite mee hebben dat we als niet-gevaccineerden niet met onze kinderen naar de binnenspeeltuin kunnen of naar het zwembad.”

7:23