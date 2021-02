Drankproducent Covelt waarschuwt voor glasschilfers, Jumbo roept product terug

Jessica (23) bevalt van baby Herman in tandarts­prak­tijk in Velp: ’Ik wist niet eens dat ik zwanger was’

14:49 VELP - Jessica Aaldering beviel maandag in de tandartspraktijk van René Klaassen in Velp van haar zoon Herman. Ze wist niet eens dat ze zwanger was. Toen ze op straat steken kreeg in haar buik, brachten toevallig passerende politieagenten haar binnen bij de tandarts.