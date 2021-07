Dreigende mest blijft uit bij boerenacties in Arnhem en Wageningen: ‘Volgende keer komen we met de giertank en houdt het echt op!’

Verbaasde blikken als boeren rond het middaguur twee grote bakken, een groene en een gele, recht voor het provinciehuis in Arnhem parkeren. Het plein voor het gebouw staat dan al vol met enkele honderden trekkers.



De verwondering wordt nóg groter als melkveehouder Thijs Wieggers uit Mariënvelde, coördinator van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) in de Achterhoek, met een kalf aan een touw komt aanzetten. Samen met wat balen stro verdwijnt het dier in de groene container.



,,Jij mag kiezen”, zegt Wieggers. ,,Óf je een nachtje in die groene container wil slapen, met de dieren. Óf in die gele container, zonder dieren en met die verbrandingsmotor waar zo meteen een zeil overheen komt. Bij de NOx-stikstof of bij de groene stikstof. Wat denk je: welke container ga je overleven?”



Er klinkt meteen kritiek op de actie met de ‘zielige dieren’. Maar Wieggers zegt dat de boeren met de containers willen aantonen dat zij niet dé vervuilers van het milieu zijn. Een beeld dat volgens hem en andere agrariërs ook in de laatste weken wel weer ten onrechte is ontstaan.