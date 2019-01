Dreiging terreuraanslag was reden om kerstdienst in Nijmegen te cancelen

Zekere voor het onzekere

Het is niet bekend hoe serieus de geuite dreiging was. Volgens ingewijden wilden de autoriteiten simpelweg geen enkel risico nemen en namen zij daarom het zekere voor het onzekere. Tegen zondagnacht is de straat weer vrijgegeven

Dreigende situatie

De politie sloot ook de Dobbelmannweg voor enkele uren volledig af. Alleen bewoners mochten de straat nog in en uit. De politie communiceerde dat er sprake was van een ‘dreigende situatie’ maar ging niet in op details. De Servisch-orthodoxe kerk week zondagavond voor de kerstdienst in allerijl uit naar Eindhoven. De maandagochtenddienst vond vandaag plaats in het Brabantse Sint Hubert. Ook daar was politiebewaking.