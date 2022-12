Dreun voor Serious Request: dj’s hebben corona • Patricia zamelt kerstcadeaus in voor arme gezinnen

CILLESSEN ONTVLUCHTTE NEDERLAND NA MISSEN WK | Jasper Cillessen voelt nog steeds de pijn van het missen van het WK. De doelman van NEC ontvluchtte Nederland om na te denken, maar hoopt op een doorstart van zijn interlandcarrière.

ZELDZAME VOGEL LEGT TOEKOMST WINDMOLENPARK OP VELUWE PLAT | Er kan een streep door plannen voor minimaal vijftien windmolens rond de Veluwe. De aanwezigheid van een bedreigde vogel, de wespendief, noopt de provincie Gelderland tot een drastisch besluit: een absoluut verbod op nieuwbouw.

PATRICIA ZAMELT KERSTCADEAUS IN | Zelf heeft ze het niet breed en loopt ze bij de voedselbank, tóch zamelt Patricia Bouwmans (49) volop kerstcadeaus in voor arme gezinnen. Met succes: tientallen kinderen maakt ze deze kerst blij met speelgoed, kleding en meer.

VERMISSING VAN NADIA (28) OP GROTE SCHAAL VERSPREID | In het Limburgse Heerlen en daarbuiten wordt al vier dagen met man en macht gezocht naar een jonge vrouw die sinds de nacht van vrijdag op zaterdag wordt vermist. Het gaat om de 28-jarige Nadia Weertman. De politie maakt zich ernstig zorgen, maar heeft vooralsnog geen aanwijzing dat er sprake zou zijn van een misdrijf. ,,Het is wel een vreemd verhaal.”

CELSTRAFFEN VOOR VERGISMOORD | In de strafzaak over de Beuningse vergismoord heeft de rechtbank Gelderland vandaag straffen opgelegd van 5 tot 30 jaar cel. Justitie had eind oktober celstraffen van 20 jaar tot levenslang geëist tegen de zes mannen die worden verdacht van de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kilicsoy.

DEZE JONGEN STAAT IEDERE DAG BIJ HET GLAZEN HUIS | Handjes in de lucht, glimlach van oor tot oor en ja hoor en daar gaat-ie wéér. Redlef Kok (19) zingt, danst en maakt er in zijn eentje een feestje van. Op een leeg plein in Amersfoort is hij bij het Glazen Huis iedere nacht dé gangmaker.

Volledig scherm Redlef tijdens zijn aangevraagde hit: Noodgeval van Goldband © 3FM

POETIN LAAT ZIEN WIE BAAS IS IN BELARUS | Het bliksembezoek van Vladimir Poetin aan Belarus roept vooral vragen op. Er werden handen geschud en er werd gepraat over vriendschap, maar beelden maakten duidelijk wie de baas is.

ARNHEMSE DJ MORAD KONDIGT STRAKS DE NUMMER 1 AAN IN TOP 2000 | Nog niet zo gek lang geleden had Arnhemmer Morad el Ouakili op NPO Radio 1 een radioshow in het holst van de nacht, nu maakt hij deel uit van het team van dj’s dat de Top 2000 presenteert.

PETER BLEEF VOOR ZIEKE EX-VROUW ANNIE ZORGEN | Peter Gerrits was al gescheiden van zijn vrouw Annie. Maar toen duidelijk werd dat zij niet lang meer te leven had, ging hij weer bij haar wonen, om voor haar te zorgen. Reden voor dochter Bianca om Peter aan te melden als Kerstengel.

Volledig scherm Dochter Bianca geeft vader Peter Gerrits het beeldje van de kerstengel. © Eveline van Elk

2023 LIJKT FINANCIEEL IETS BETER UIT TE PAKKEN | Het lijkt goed nieuws voor mensen die moeite hebben om rond te komen: vanwege een hoger minimumloon en lagere heffingen gaan werkenden er volgend jaar op vooruit in salaris.Gaan we er ook daadwerkelijk op vooruit?

DUITSE POLITIE NEEMT 250.000 KILO ILLEGAAL VUURWERK IN BESLAG | Bij invallen in Ochtrup en Ahaus zijn grote hoeveelheden illegaal vuurwerk aangetroffen door de Duitse politie. In verband met de doorzoekingen zijn in het grensgebied twee Nederlanders aangehouden.

AUTO GAAT IN VLAMMEN OP TERWIJL EIGENAAR BOODSCHAPPEN DOET | De eigenaar van een auto kwam dinsdagmiddag voor een vervelende verassing te staan na een bezoek aan de supermarkt in Wageningen. De man trof zijn voertuig brandend aan.

ONTHULLENDE GESPREKKEN TUSSEN RUSSISCHE SOLDATEN EN HUN GELIEFDEN | Gesprekken tussen Russische soldaten en hun geliefden onthullen de realiteit van de oorlog voor de troepen van het Kremlin. Het Oekraïense leger slaagde erin om duizenden van zulke gesprekken te onderscheppen en stuurde enkele fragmenten door naar de Britse krant ‘The Guardian’.

DREUN VOOR SERIOUS REQUEST | Een hard gelag voor de organisatie van het Glazen Huis. Twee van de drie radio-dj’s zijn positief getest op corona. Daardoor mogen er in Amersfoort geen gasten meer in het huis langskomen.

ORGEL JOKE BRENGT KERSTDAGEN WAARSCHIJNLIJK IN ZIEKENHUIS DOOR | Joke Meijer, beter bekend als Orgel Joke, moet de kerstdagen hoogstwaarschijnlijk in het ziekenhuis doorbrengen. Dat laat de 73-jarige Vlaardingse dinsdag in een update op Instagram weten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.