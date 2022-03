Drie Fletcherhotels in regio voor bijna vierhonderd vluchtelingen

Speciaal team

De hotelketen heeft 110 hotels door het hele land. Hermans: ,,We zijn door alle 25 veiligheidsregio's benaderd met de vraag of we slaapplaatsen kunnen bieden. We zijn met allemaal in gesprek.” De hotelketen heeft een speciaal team samengesteld en in elke regio hotels geselecteerd die in aanmerking komen voor de opvang van vluchtelingen.



Daarnaast ziet Hermans ook mogelijkheden voor hen om in een van de Fletcher Hotels aan het werk te gaan. ,,Mensen die Engels spreken, zouden bijvoorbeeld in de bediening kunnen werken. Anderen bij de huishoudelijke dienst.”