Drie gewonden bij steekpartij in asielzoekerscentrum Harderwijk

jouw mening In -en uitchecken bij overstap: als de NS niet meedoet, verandert er niets

17 juni Als het aan de provincies Gelderland en Overijssel ligt, is het straks niet meer nodig om voor elke regionale vervoerder apart in- en uit te checken. Dat staat in een plan van beide provincies om het vervoer in Oost-Nederland aantrekkelijker te maken. Wie overstapt op een NS-trein moet overigens wél weer apart in- en uitchecken.