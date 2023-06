Drie mannen en vrouw aangehouden in Arnhem en Lochem in onderzoek naar drugshandel: zorgen om veiligheid buurt

Bij invallen in woningen in Zutphen en Lochem heeft de politie vanmorgen vier personen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij drugshandel. Op de doorzochte locaties werden verder soft- en harddrugs en contant geld aangetroffen.

De aangehouden personen twee mannen van 34 uit Lochem, een vrouw van 33 uit diezelfde plaats en een man van 32 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Drie personen konden ter plaatse worden aangehouden, bij de vierde gebeurde dat in Arnhem. De politie gaat hun vermeende rol in de drugshandel nader onderzoeken en sluit niet uit dat er later nog nieuwe aanhoudingen zullen plaatsvinden.

De invallen vonden plaats in woningen aan de Prins Bernhardweg en de Graaf Lodewijklaan in Lochem en de Dokter Kuyperstraat in Zutphen, en houden volgens de politie verband met een langer lopend onderzoek naar handel in verdovende middelen. De politie viel de panden binnen met een zogenoemde ‘ondersteuningsgroep’, die bestaat uit agenten die getraind zijn om bij dergelijke invallen te assisteren.

Anoniem

De aanleiding van het onderzoek waren volgens de politie signalen dat er een drugsdealer actief zou zijn in Lochem en Zutphen. Bewoners maakten zich zorgen over hun veiligheid en leefomgeving, zo maakte de politie op uit geruchten. De politie hoopt met dit onderzoek te laten zien dat het loont om zulke informatie toch door te geven. ‘Desnoods anoniem,’ aldus de politie in een persbericht.

De recherche van basisteam IJsselstreek is al een half jaar bezig met het onderzoek naar de verdachten die nu zijn aangehouden. Omdat de binnengekomen informatie in de afgelopen maanden concreter werd, kon de politie naar eigen zeggen nu deze aanhoudingen verrichten. ‘Het is voor veel mensen vaak wel een drempel om informatie door te geven. Een schoolvoorbeeld van de ondermijnende effecten van georganiseerde criminaliteit.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geen grote verrassing

De inval in Zutphen komt voor de overburen, die niet met hun naam in de krant willen, niet als een grote verrassing. De bewoner, een man, woont er al jaren. Het is volgens de overburen een rustige man, die nooit overlast veroorzaakte. Wat wel opviel is dat er veel en vaak onbekende mensen bij de woning binnenkwamen, vooral via de achterdeur.

Deze buren waren toevallig wakker toen de inval begon, zo rond 6.30 uur. Op dat moment stonden er twee politieauto’s voor de deur. De inval zou heel rustig zijn verlopen. De buren van een paar woningen verderop zeggen dat ze er niet eens wat van hebben gemerkt.

In dezelfde straat werden een paar jaar geleden nog twee mannen opgepakt voor drugs dealen.

Gewoon gedag

De Graaf Lodewijklaan in Lochem staat vol huurwoningen, maar het huis waar de inval plaatsvond is een koopwoning. Volgens de overburen kocht de bewoner het huis ruim een jaar geleden met een vriendin. ,,Een aardige man, die gewoon gedag zei op straat. Er kwamen wel eens vrienden over de vloer, maar niet opvallend veel.’’

Ook hier lijkt de inval in alle rust te hebben plaatsgevonden. Meerdere buren zeggen er niets van te hebben meegekregen en het nieuws via de Stentor te hebben vernomen.

Ook op de derde locatie, aan de aan de Prins Bernhardweg in Lochem, is de inval aan de meeste bewoners voorbijgegaan. Hier gaat het om een seniorencomplex boven een filiaal van de Jumbo. Ook hier laten de bewoners weten dat de bewoner regelmatig mensen over de vloer kreeg.

Volledig scherm Agenten bij de woning in Zutphen. © Rens Hulman

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.