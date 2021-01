Drie vrienden openen in coronatijd hun droomrestaurant: ‘We geloven erin, gelukkig is de huur opgeschort’

Financiële reserves hadden Anthony Tunc, Milad Karimzadeh en Raffi Mousa nog genoeg. In juni hadden ze er alle vertrouwen in dat hun zaak na de zomer zou openen. Dat werd pas november. Toen gooide corona opnieuw roet in het eten.

In het nieuwe streetfood restaurant aan de Gronausestraat heeft nog geen enkele gast kunnen eten. Bestellingen mogen alleen worden afgehaald of bezorgd. Recht op financiële coronasteun van de overheid hebben de eigenaren niet als starters. „Gelukkig is de huur opgeschort. Anders hadden we een groot probleem gehad.” Of corona nog niet erg genoeg was, waren er meer tegenslagen.