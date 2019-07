Drie zwemmers verdronken in zee bij Den Haag

Bestuurder BMW vlucht na veroorza­ken ongeluk in Berg en Dal

18:24 BERG EN DAL - Twee auto's zijn zondagmiddag tegen elkaar gebotst op de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal. Er is in ieder geval één gewonde gevallen, de bijrijder van de BMW uit Roemenië, waarvan de bestuurder na het ongeluk was gevlucht. De bestuurder is later opgepakt door de politie.