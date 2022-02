Driedubbele pech voor Mark nadat energieleverancier failliet gaat: rekening van 1500 euro

Het faillissement van de Twentse energieleverancier Sepa Green loopt bij Mark van het Bolscher uit op een duur grapje. Nou ja, grappig is het niet. Het klinkt vooral onwaarschijnlijk. Maar toch klopt het: hij moet voor vijf weken energie zo’n 1.500 euro betalen. Nog niet zo lang geleden was dat het bedrag dat een modaal gezin voor een heel jáár energie kwijt was. En hij moet het ook nog eens bíjbetalen, want hij had over 2021 al zijn voorschotfacturen ook al voldaan.