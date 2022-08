Dringen voor een plek bij de huisarts door patiëntenstops

De Gelderlander belde vrijwel alle huisartspraktijken in Nijmegen en het Rijk van Nijmegen met de vraag of ze ruimte hebben voor een nieuwe patiënt. ‘Nee’, was het antwoord bij 24 van de 51 huisartsen in de stad. Vooral in Dukenburg en delen van Nijmegen-Oost is het vinden van een huisarts een probleem. Ook in Noord was het tot voor kort onmogelijk een huisarts te vinden. Dankzij de recente komst van een nieuwe praktijk is er weer wat ruimte.