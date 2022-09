Droge zandgrond van boeren krijgt sappige kleilaag door transplantatie: ‘Oppepper voor de bodem’

Met videoBoeren op hoger gelegen zandgronden in Oost-Nederland hebben snel last van droogte. Door het land aan te vullen met klei die elders overbodig is, houdt de grond het water langer vast. In Gelderland is al 180 hectare klei ‘getransplanteerd’. Boeren zijn er blij mee, al moet nog blijken of het principe echt gaat werken.