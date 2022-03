Drone dropt pak drinkyoghurt met telefoons en opladers in gevangenis (en dit is niet de eerste keer)

Nikita Mazepin mag alleen racen als hij oorlog tegen Oekraïne op schrift veroor­deelt

Als Nikita Mazepin in de Formule 1 wil rijden dit jaar, dan moet hij nadrukkelijk afstand nemen van de Russische inval in Oekraïne. De Internationale Autosportfederatie FIA verplicht de coureur van Haas F1 een document te ondertekenen waarin hij de agressie van zijn land veroordeelt en zich solidair verklaart met de Oekraïense bevolking. Het is hem ook verboden Russische vlaggen of symbolen te tonen in het openbaar of op sociale media.

