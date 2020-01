Dronken automobiliste met zes kinderen in de auto van snelweg gehaald

jouw mening Daags na de Tour wordt ook zonder alle toppers een grote happening

8:00 Daags na de Tour moet het dit jaar doen zonder de Nederlandse toppers. Het wielercriterium in Boxmeer valt minder dan een week voor de wegwedstrijd van de Olympische Spelen in Tokio en past daardoor niet in de voorbereiding van supertalenten als Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Annemiek van Vleuten, die hoge ogen kunnen gooien in Japan. Daarom de stelling: