Dronken ‘Johnny Walker’ Stegeman mikpunt van woordgrappen en memes op social media

Senioren­flat vreest terugkeer Snollebol­le­kes in GelreDome: ‘Bij ‘Links rechts’ is het een horrorhuis’

18:52 ARNHEM - ‘Nondeju, nie normaal! Snollebollekes gaat ook in 2020 het volledige GelreDome afbreken!’ En dat drie keer achtereen. De overburen in seniorenflat De Zilveren Kroon in Arnhem zijn bang dat het daarbij niet blijft.