Dronken man is rijbewijs én busje kwijt op dodenweg N50: ‘Dat je zo vroeg al zo veel kan drinken’

Vrouw gewond bij steekinci­dent in Meijhorst

NIJMEGEN - Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een steekincident in de 24e straat Meijhorst in Nijmegen. Het slachtoffer is voor behandeling met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. Over de ernst van haar verwondingen is nog niets bekend.

