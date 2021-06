Dronken trucker (54) na aanrijding op A1 door politie uit zijn cabine geplukt

Het ging daarbij om een 54-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats in Nederland. De truck waarin hij reed, had een Pools kenteken. Agenten kregen ter plaatse al het vermoeden dat hij te veel had gedronken en onderwierpen hem aan een blaastest waaruit bleek dat hij alcohol op had.



Het ging om de bestuurder van de kleine vrachtwagen die een grotere- wilde inhalen en daarbij de brandstoftank had geraakt. Hij is na de blaastest meegenomen naar het politiebureau.