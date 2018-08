Droogte in Gelderland

wat vindt u Eredivisie­du­els moeten gespeeld worden zonder fans van bezoekende club

Voetbalclub De Graafschap wilde graag een gastvrije club zijn. Door rellen zaterdagavond overweegt directeur Hans Martijn Ostendorp toch weer vaker te kiezen voor een verplichte buscombi, die bezoekende supporters minder vrijheden geeft in Doetinchem. Maar is de buscombi-maatregel wel krachtig genoeg? Of moet het nu maar eens echt over zijn met een hardere ingreep? De stelling van de Gelderlander luidt: