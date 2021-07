Droom van Gelders WK wielrennen alweer vervlogen: veel te duur

ARNHEM - De droom van een groots WK Wielrennen in Gelderland kan alweer de prullenbak in. De beoogde organisatoren hebben samen met wielerbond KNWU geconcludeerd dat het plan te onzeker en vermoedelijk ook te duur is.

Samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg had Gelderland ingetekend voor een super WK Wielrennen in 2027, met zoveel mogelijke disciplines in de fietssport voor mannen en vrouwen. Bij de eerste editie van dit Super WK, in 2023 in Schotland, is er plek voor onder meer BMX-en en downhill-mountainbiken.

5.5 miljoen Gelderse euro's

Gelderland had zo'n 5.5 miljoen euro van het totale budget van 33 miljoen moeten inzetten. Maar dat geld is bij lange na niet voldoende om een dergelijke evenement te organiseren, zo zegt directeur Thorwald Veneberg van de wielerbond. ,,Bij alle betrokkenen is er twijfel over de financiële haalbaarheid.’’ En dus is aan de UCI, de mondiale wielerunie, verteld dat Nederland geen interesse meer heeft.

Gelderland was in 2016 al het decor van de eerste etappes van de Giro d’Italia, de grootste Italiaanse rittenkoers. Dat evenement werd toen georganiseerd door de provincie en de gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Het wielerfeest trok - mede dankzij het mooie weer- veel publiek naar Gelderland, wat gedeputeerde Jan Markink stimuleerde nog meer sportevenementen naar Gelderland te halen. Zo is in 2022 het WK Volleybal voor vrouwen in onder meer Gelderland te zien.