Drukke dag voor gipsmeesters: tientallen schaatsers met breuken in Gelderse ziekenhuizen

Stuur je vraag in Rutte, Baudet, Kaag en andere lijstrek­kers in gesprek met De Gelderlan­der: wat wil jij van ze weten?

11 februari ARNHEM - Elf lijsttrekkers van de grootste politieke partijen in Nederland zijn de komende weken op bezoek bij De Gelderlander. In het Posttheater in Arnhem gaan ze een uur lang in gesprek met journalisten van deze krant. En ook jouw vragen komen aan bod.