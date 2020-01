Drukte op bungalowparken door staking bij scholen: ‘Nog maar enkele plekken vrij’

,,Een flinke stijging’’, meldt manager Chadli Hachani van het bedrijf TopParken over het aantal boekingen voor dit weekend. TopParken heeft verscheidene vakantieparken in de regio, zoals Bospark Ede, Résidence Lichtenvoorde, Recreatiepark de Wielerbaan in Wageningen en Recreatiepark ‘t Gelloo in Ede. Ook bij ketens als Center Parcs, Landal GreenParks en Roompot stromen de reserveringen binnen.



Landal heeft het zelfs over een verdubbeling van het aantal reserveringen, Center Parcs rept over een ‘unieke situatie’: ruim 90 procent van de vakantiehuizen is er inmiddels geboekt, een kwart meer in vergelijking met hetzelfde weekend een jaar eerder. Bij Roompot ligt de toename tussen de 10 en 20 procent.



De stijging van het aantal boekingen heeft volgens Hachani ‘ongetwijfeld deels te maken met de staking.’ ,,Maar daarnaast hebben we het laatste jaar ook geïnvesteerd in het vergroten van onze naamsbekendheid.’’ Hierdoor draait TopParken toch al beter dan anders. Maar extra druk is het nu dus wel. Er zijn nog maar ‘enkele plekken vrij’.