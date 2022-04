Druktemakers Max en Mirthe naast elkaar? De Stoeltjesdans helpt bij de ‘sudoku xxl’ van de klasse-indeling

Zet een leerkracht een maandje voor een klas en hij kan zijn pappenheimers uittekenen. Jayden is de grapjas, Cas de klasse-mediator en Ruben de slimmerik. Max wil wel opletten, maar niet als Tycho kijkt, want dan moeten ze stoer doen. Leonoor en Stella mogen elkaar niet en alle andere meiden in 6B weten: je bent of Team Leonoor of Team Stella, maar allebei kan niet. Vraag maar aan Joyce, die er nu bij iedereen uitligt.



Zelfs met een getraind paar ogen in het achterhoofd krijgen leerkrachten echt niet alles mee. Maar de sociale dynamiek in de klas is wel een optelsom van álles wat er gebeurt. Elk zoekgeraakte vriendenboekje, stom grapje over nieuwe gympen en kinderfeestje dat nogal tegenviel, heeft invloed op hoe het reilt en zeilt in een klas. En hoe hard leerkrachten ook hun best doen om het uit te roeien; gepest wordt er nog steeds overal.