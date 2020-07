Druktemonitor werkt: 150.000 vakantievierders checkten eerst hun bestemming

De informatie over hoe druk het ergens is, krijgt de monitor door van 350 'lokale experts', zoals beheerders van attractieparken, musea, natuurgebieden en binnensteden.

Zij geven dit sinds eind juni drie keer per dag digitaal door met een druk op de knop. De Top 3 van de meest bekeken plekken is: het Stationsplein Arnhem, Zwembad Klarenbeek (Arnhem) en het centrum van Bronckhorst.

Ook voorspellingen doen

Volgens Herre Dijkema, directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen voorziet de druktemonitor duidelijk in een behoefte en kunnen we zo op een veilige manier recreëren. ,,Een mooie bijkomstigheid is dat we met behulp van dit soort data-analyses en zonder gebruik te maken van privacygevoelige informatie ook voorspellingen kunnen gaan doen over het bezoekersgedrag in drukke tijden.”