Dubbele explosie Arnhem • Trucje voor goedkope festivaltickets • Zeldzame penisplant

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 9 juni.

VERWARRING OVER HANDBAGAGE | De nieuwe bagageregels op Schiphol zorgen voor meer gemak bij reizigers maar ook voor verwarring en soms teleurstelling. Want wat mag nu wel of niet in de handbagage?

BAKKERSDUO STOP NA 40 JAAR | De kogel is door de kerk: nog een paar weken en dan stoppen Theo en Ria Engelen met hun bakkerijen in Huissen en Bemmel. Hilvers neemt beide zaken over. ,,Ons leven wás werk”, blikt het onafscheidelijke duo terug.

DUBBELE EXPLOSIE ARNHEM | In de nacht van donderdag op vrijdag hebben zich zware explosies voorgedaan in winkelcentrum Elderveld in Arnhem. Bewoners van een tegenovergelegen woongebouw schrokken wakker van de nachtelijke harde knallen.

HITTEPROTOCOL | Rijkswaterstaat stelt het hitteprotocol in voor zaterdag. Dat houdt in dat automobilisten die met pech langs de snelweg komen te staan direct naar een veilige locatie moeten worden gebracht. Het hitteprotocol geldt wanneer er volgens het KNMI een grote kans is op temperaturen van 30 graden of hoger.

TRUCJE VOOR GOEDKOPE TICKETS | Doorgewinterde festivalgangers en concertbezoekers weten: voor goedkope tickets moet je op het laatste moment bij Ticketswap zijn, niet bij de organisatie zelf.

WANHOOP GROEIT | Sluiting van de mega-populaire winkel HodgePodge in Silvolde dreigt, als eigenares Monique Goossen niet snel andere winkelruimte vindt. Voor de medewerkers zou het een regelrecht drama zijn, net als voor de vele klanten. ,,Wij zijn veel meer dan zomaar een winkel.”

ZELDZAME PENISPLANT | Tot zijn eigen verrassing bloeit er een penisplant in de achtertuin van Gerard Hofsté uit Oldenzaal. Dat deze zeldzame plant tot bloei komt is bijzonder. De bloem is berucht om de geur van rottend vlees. Voor Hofsté was het de eerste keer in vijf jaar. „Ik dacht dat ik een stekje voor een bananenplant had gekocht.”

VERMISTE FRANS GEZIEN | De politie in Doetinchem is vrijdagmiddag een Burgernetactie begonnen voor de vermiste Frans Udink (71) uit Velp. Hij zou vrijdag tegen half één zijn gespot in Doetinchem.

DAK IN BRAND NA WERKZAAMHEDEN | In een woning aan de Jozef Israëlstraat in Nijmegen is vrijdagochtend brand uitgebroken. Het dak is tijdens werkzaamheden gaan branden. Een dakdekker was op dat moment aan het werk en is gecontroleerd door ambulancepersoneel.

ENORME FILE OP A50 | Weggebruikers moeten vrijdagmiddag rekening houden met een flinke file op de A50. In de richting van Arnhem bedraagt de vertraging zestig minuten. Ook in de tegengestelde richting staat het vast. Daar hebben automobilisten vijftig minuten extra reistijd door kijkers.

PIETER LOST HET ZELF OP | Wat doe je als de gemeente rotzooi bij sloopwoningen in je straat niet opruimt? Pieter de Jong (73) besloot niet alleen te klagen, maar zelf zijn handen uit de mouwen te steken én daarna een rekening naar de gemeente te sturen, van 210 euro. ,,Als ze de boel niet op orde houden, dan neem ik de vrijheid daar een passende vergoeding voor te vragen.’’

VIRAL-VIDEO POLITIE | Met een luchtig ingestoken video wil de Achterhoekse politie mensen alert maken op drugsdumpingen in het buitengebied. ,,We kunnen wel ellenlange, serieuze video’s maken, maar we merken dat we daar vaak weinig respons op krijgen”, zegt politiechef Tom Hakvoort van het team Achterhoek-Oost.

