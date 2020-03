‘Duidelijk ‘nee’ was beter geweest voor tandartsen én patiënten’

Door tandheelkunde niet of nauwelijks te noemen en tegen de beroepsgroep zelf te zeggen: jullie bepalen het beste zelf welke veiligheidsmaatregelen je neemt, zorg je volgens Donker - die jaren tandarts was in het Gelderse Hengelo - voor meer verwarring dan noodzakelijk is. Zowel bij tandartsen als bij patiënten.



Beter hadden het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid twee weken geleden ook keihard ‘nee’ gezegd tegen doorwerkende tandartsen. ,,Bij de contactberoepen ging het wel over kappers en fysiotherapeuten, maar tandartsen en orthodontisten zijn op televisie niet eens genoemd. Ook in het maatregelenpakket op de RIVM-site stond nauwelijks een woord over mondzorg. Dat vond ik vreemd.”