Duidelijkheid over verlengen A15 nadert dan toch: rechtszaak op 22 november hervat

Strijdtoneel voor oplossen stikstofproblemen ligt niet in Den Haag maar toch echt in Gelderland

Nieuwe norm voor stikstof

Inmiddels heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nieuwe berekening gemaakt. Niet langer wordt de extra stikstof op een afstand van 5 kilometer rond de weg berekend, maar op een afstand van 25 kilometer. Deze norm moet bovendien voor álle bouwprojecten in Nederland gaan gelden.



Omdat deze norm nu voor het eerst bij de Raad van State wordt getoetst, krijgt de zaak nationale aandacht. Voor de hoogste bestuursrechter van ons land was dat reden een extra onderzoek te laten doen naar stikstofeffecten en de berekening daarvan.



Dat onderzoek is nu klaar en dus kan de zaak, die in juni 2020 voor het eerst in Den Haag werd behandeld, worden vervolgd.