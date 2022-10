Duiker komt onder water in de problemen en overlijdt • Effect van 10.000 stappen ‘is minimaal’

AUTOMOBILIST ONWEL OP DE A12 | Op de snelweg A12 bij Duiven is woensdagmiddag een man gereanimeerd nadat hij onwel was geworden in zijn auto. Daarbij schoten verschillende weggebruikers te hulp.



GLENNIS VOOR DE RECHTER | Zangeres Glennis Grace moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 200 uur werkstraf verrichten voor haar betrokkenheid bij een vechtpartij in een supermarkt in Amsterdam. Ook is tegen haar één maand voorwaardelijk cel geëist. Ze wordt gezien als leider en initiatiefnemer van het opjagen en slaan van Jumbo-medewerkers in februari van dit jaar.

OOG IN OOG MET WOLF | De vijftienjarige Sem Weevers wist niet wat hem overkwam toen hij afgelopen zaterdag recht werd aangestaard door een wolf op de Veluwe. Het dier liep langs op nog geen vijf meter afstand . ,,Ik heb nog nooit zó op mijn benen staan trillen.’’



Woensdag werd bekend dat de faunabescherming aangifte doet tegen de Hoge Veluwe. De stichting verdenkt de directie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe ervan dat die een of meer wolven die in het park leven tam heeft gemaakt. Het is volgens De Faunabescherming ‘zeer verdacht’ dat een wolf in het park mensen nadert enzelfs bezoekers opzoekt.

BAN OP PYTHONLAARZEN WEKT WOEDE | De bekende western-winkel Silverado in Nijmegen ligt onder vuur wegens de verkoop van laarzen van omstreden pythonleer. Eigenaren Adrie en Jessica van Maasdijk zijn woedend dat de NVWA hun dure laarzen in beslag neemt. Lees meer.



DUIKER OVERLIJDT | Bij werkzaamheden aan de Afsluitdijk is woensdagochtend een duiker in de problemen gekomen. Meerdere ambulances, een traumahelikopter en duikers werden ingezet om hem te redden. De man heeft het duikongeluk niet overleefd.



BIJZONDERE BOOMWONING BRANDT AF | Voor Bouke Pieter en Annegreet Ottow-Boekeloo veranderde de bouw van hun droomwoning in een nachtmerrie. Een allesverwoestende brand legde dinsdagnacht de ‘Alpenhut’ in de as, hun bijzondere huis in aanbouw op het Pioniersveld in de Culemborgse wijk Parijsch. Lees meer en bekijk beelden van de brand:

PRAXIS VERDWIJNT UIT DUIVEN | Doe-het-zelfzaak Praxis in Duiven gaat dicht. De komst van concurrent Hornbach op het Duivense bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf heeft de bouwmarkt genekt. Daardoor ziet Praxis zich genoodzaakt de winkel in Duiven te sluiten.



IS PARTTIME WERKENDE VROUW DEELTIJDPRINSESJE? | Een bonus voor parttimers die bereid zijn om een volledige werkweek te draaien, zou een deel van de oplossing van de personeelstekorten kunnen zijn. Maar is het zo simpel? ,,Ik wil geen sleutelkinderen. Als ze thuiskomen van school wil ik gewoon dat we er zijn.” Lees meer.



FLOOR JANSEN KRIJGT DIAGNOSE KANKER | Floor Jansen (41) heeft borstkanker. Dat maakt de Nightwish-zangeres woensdag bekend op Instagram. Ze wordt morgen geopereerd aan de tumor in haar borst. ‘Mijn prognose is zeer goed. Het lijkt een niet-agressieve vorm van kanker te zijn die waarschijnlijk ook niet is uitgezaaid’, aldus Jansen.



PLOFKRAKERS STEKEN ENORME LONT AAN | De brutale roof bij juwelier Paul van Zeeland afgelopen dinsdag in Velp is vastgelegd door beveiligingscamera’s. Daarop is te zien hoe de plofkrakers het hek bij de winkel forceren door er hard met een auto tegenaan te rijden.

DURE ENERGIE | Vriezers uit, een aangepast assortiment en kortere openingstijden. Zo hoopte Boerderijwinkel Verdaasdonk een kleine maand geleden nog maar sluiting van winkels in tijden van fors gestegen energieprijzen te voorkomen. Maar voor drie van de vijf verswinkels komen deze aanpassingen te laat: de winkels in Cuijk, Mill en Boekel blijven vanaf deze woensdag dicht.



GROENE REVOLUTIE STOKT | Het is onhaalbaar om in 2030 in Gelderland veel meer energie te halen uit windmolens en zonneparken. De redenen? Boze buren, een zeldzame vogel, en hoge prijzen. Maar ook: onwillige lokale politici. Lees meer.



WEEGSCHAAL BUIGT NIET ONDER 10.000 STAPPEN | Ga je vandaag je 10.000 stappen halen? Het is voor veel mensen een makkelijke maatstaf voor een gezonde levensstijl. Én een manier om op gewicht te blijven of af te vallen, als het even kan. Maar een nieuwe studie toont aan dat het cijfer op je stappensteller en het cijfer op je weegschaal minder verband houden dan je denkt. Lees meer.



WOEDE EN VERDRIET NA VERKOOP FAMILIECAMPING | Vaste gasten van camping De Horsterhoeve in Ermelo voelen zich belazerd door de eigenaar. Afgelopen jaren staken ze duizenden euro’s in het verfraaien van ‘hun’ hoekje, om vervolgens te horen dat ze moeten vertrekken. ,,Terwijl wij bakken met geld uitgaven, wist hij al dat de boel verkocht zou worden.’’



Bekijk hier onze Nieuws Update van vandaag:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.