Duinen zitten vol met Amerikaanse stierslangen: ‘Ze voelen zich daar prima thuis’

Voor de meeste wandelaars zou het best even schrikken zijn als ze tijdens een duinwandeling ineens een slang tegen het lijf lopen. Maar de kans dat het langs de Haagse kust gebeurt is aanzienlijk. In de duinen bij Den Haag en Scheveningen woont namelijk een populatie Amerikaanse stierslangen, die zich daar prima thuisvoelt.

De groep reptielen is daar vermoedelijk losgelaten door een terrariumbezitter die geen zin meer in de beesten had. Volgens deskundigen is er geen reden tot paniek. Stierslangen zijn namelijk niet gevaarlijk voor mensen, ze horen alleen niet in Nederland thuis. Ze verstoren het natuurlijk evenwicht in de duinen en gelden daarom als invasieve exoot.

Dit zijn ‘hoogst ongewenste dieren en planten’, die eigenlijk niet in Nederland mogen voorkomen omdat ze inheemse soorten verdringen, aldus jurist Wilfred Reinhold van het platform Stop invasieve exoten. ,,Eigenlijk zouden alle provincies een plan moeten hebben om die exoten aan te pakken, maar alleen Gelderland en Utrecht zijn klaar. Terwijl die plannen verplicht zijn op grond van een Europese verordening.” Om meer aandacht te vragen voor de kwestie start vanaf vandaag de Week van de Invasieve Exoten.

Vaker gezien

De slangen worden overigens niet alleen in de Haagse Duinen gespot. Zo werd er in 2017 al een stierslang gevonden op de Wassenaarse golfbaan. Een aantal golfers trof bij hole 1 opeens een slang aan van meer dan een meter lang. Datzelfde jaar vond een parkeerbeheerder een soortgelijke slang in de Groningsestraat in Scheveningen.

Maar ook in Zoetermeer is eind mei nog een stierslang gespot door een nietsvermoedende vrouw die het dier door haar straat zag kruipen. En ook in Duinrell dook in mei dit jaar nog een wilde slang op in de rodelbaan.