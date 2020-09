Duitse en Belgische toeristen annuleren reis na corona-alarm: ‘Koffers werden à la minute ingepakt’

Duitse hotelgasten annuleren massaal hun verblijf in Scheveningen en hebben gisteravond zelfs direct hun koffers ingepakt om acuut terug te keren naar hun land. Toeristisch Zeeland is in allerijl een media-offensief begonnen om annuleringen van Duitse en Belgische toeristen tegen te gaan.

De Duitsers hebben gisteren gehoord dat Noord- en Zuid-Holland toegevoegd zijn aan de lijst van corona-risicogebieden. Reizigers uit Noord- en Zuid-Holland moeten zich bij aankomst in Duitsland melden bij het Gesundheitsamt, de Duitse GGD, en tot twee weken in quarantaine. Of totdat ze een actueel negatieve coronatest kunnen overleggen.



In Scheveningen merkten ze het negatieve effect meteen. ,,Gisteren hebben we Duitse gasten gehad die à la minute uitcheckten”, vertelt directeur Thea van de Koppel van het Badhotel Scheveningen. ,,En we hadden al gasten uit Duitsland die belden om hun boeking af te zeggen.” Vandaag regent het ook al volop annuleringen. De telefoon staat roodgloeiend. ,,De mensen durven het niet aan. Ze zeggen: ‘We moeten na ons weekendje weg in Scheveningen weer werken. We kunnen het ons niet permitteren om in Duitsland in quarantaine te gaan’.”

Tegenslag

Een grote tegenslag, aldus de directeur van het Badhotel dat na de intelligente lockdown van maart een nieuwe financiële klap moet incasseren. ,,De volksgezondheid is belangrijk, maar dit is economisch gezien nu wel de doodsteek”, zegt ze. ,,We houden ons hart vast. Financieel gaat het ons heel erg schaden.”



Van de Koppel heeft bedenkingen bij de nieuwe coronamaatregelen. Ook met de code oranje die boven de stad Den Haag hangt is ze niet gelukkig en er zijn vraagtekens. ,,Er zijn heel veel besmettingen, maar hoeveel mensen zijn er echt ziek? Daar krijg ik geen zicht op.”

Het regent annuleringen

Veel van de Duitse toeristen denken dat Zeeland onderdeel is van Zuid-Holland en ook daar code rood geldt. ,,Met name in de hotellerie regent het annuleringen", zegt voorzitter Frank de Reu van de Zeeuwse afdeling van Horeca Zeeland. ,,We hebben donderdagochtend een belrondje gedaan en in Renesse, Domburg en Cadzand worden reserveringen op grote schaal geannuleerd. Ik zie het ook in mijn eigen bedrijf, strandpaviljoen Puur. Er zijn veel minder Belgen dan gisteren, groepen van tien zeggen af. Tot donderdag hadden we een prachtig naseizoen, maar ik denk dat het in elkaar dondert."