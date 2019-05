Duitse man onder dreiging van wapen ontvoerd in Nijbroek

NIJBROEK - In Nijbroek is vorige week vrijdag een Duitse man onder dreiging van een wapen ontvoerd. Dat maakt de politie gisteravond bekend. Het gebeurde bij de rotonde die de Vaassenseweg met de Middendijk verbindt. De politie houdt een passantenonderzoek en is op zoek naar getuigen. De man is later weer vrijgelaten door zijn ontvoerders.

De politie kreeg vorige week vrijdag even voor acht uur een melding dat twee mannen in Nijbroek uit een busje waren gehaald. Meteen werd rekening gehouden met een ontvoering.

Wat gebeurde er?

Rond 7 uur stonden twee mannen met twee busjes met Duits kenteken te wachten op de parkeerplaats van de begraafplaats aan de Twelloseweg in Terwolde. Ze zijn bij elkaar in de auto gaan zitten. Daarna kwamen er twee auto’s aanrijden: een BMW en een Volkswagen, model Golf of Polo. Enkele mannen stapten uit de BMW. De twee Duitse mannen roken onraad, en gingen er snel vandoor.

Het duo werd daarna achtervolgd. Op de kruising Vaassenseweg/Middendijk in Nijbroek werden ze klemgereden. Onder bedreiging van een wapen moest één van de mannen instappen in de BMW. De ander wist zich te verstoppen, zo vertelde hij later aan de politie.

De mannen uit de BMW namen ook het busje van het duo mee. Een getuige zag het gebeuren en schakelde de politie in. Agenten vonden het tweede slachtoffer, degene die zich dus verstopt had, na korte tijd. In de berm stond een vrouw met fiets te kijken, de politie heeft haar nog niet kunnen spreken.

Volledig scherm Ook op de Twelloseweg ter hoogte van de begraafplaats in Terwolde deed de politie vanochtend passantenonderzoek. © FOTO HISSINK

Busje

Het slachtoffer dat is meegenomen, kreeg onderweg verschillende vragen van de mannen in de BMW. Na een tijdje werd hij weer afgezet en kon hij in zijn eigen busje stappen. Het is tot nu toe onbekend waar dit precies was. Agenten zagen het busje, een grijze Volkswagen Crafter, even later rijden aan de Domineestraat in Twello. De agenten haalden de bestuurder uit het busje: hij bleek het slachtoffer te zijn.

Onderzoek

De politie begon vorige week vrijdag start meteen een uitgebreid sporenonderzoek. Het Volkswagenbusje werd afgesleept, net als de Mercedes Sprinter van de andere Duitse man. Ook op zondag deed de politie onderzoek. Zo werden er mensen uit de buurt gehoord en zochten rechercheurs naar sporen. Verder spraken agenten met de slachtoffers. Zij zijn ongedeerd gebleven. Een week later, vandaag op 10 mei dus, is er een passantenonderzoek.

Omdat aanvankelijk de situatie niet heel duidelijk is, bleef de politie de eerste dagen terughoudend met uitleg over de zaak. De politie doet een beroep op ooggetuigen, zoals de vrouw die in de berm stond te kijken in Nijbroek. Zij kan waardevolle informatie hebben. Ook zoekt de politie naar automobilisten met een dashcam.

Volledig scherm De politie doet onderzoek naar de ontvoering op drie plekken; in Nijbroek, Terwolde en Twello. © Politie