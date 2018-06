Duitse team verloor terecht van Mexico

Gekantelde vrachtwa­gen op knooppunt Waterberg, lus van A12 naar A50 dicht

6:59 ARNHEM - Automobilisten moeten nog de hele ochtend rekening houden met lange files op de A12 en de A50 bij knooppunt Waterberg. Daar is een vrachtwagen vanuit de richting Utrecht gekanteld in de lus die uitkomt op de A50 in de richting Apeldoorn. De weg daar is dicht.