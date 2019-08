Duizend tickets van Lowlands weer in de verkoop via Marktplaats en Ticketswap

Fietser (22) in kritieke toestand na val van trap in Rozendaal

10:40 ROZENDAAL - Voorbijgangers in Rozendaal stuitten vanochtend vroeg op een zwaargewonde 22-jarige man, onderaan een trap tussen de Burnierlaan en de Kraijensteijnlaan. De man is in kritieke toestand met een ambulance naar het Radboud umc in Nijmegen gebracht.