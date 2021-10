Duizenden dakloze arbeidsmigranten zwerven rond: ‘Ze schamen zich vaak om terug te keren naar Polen’

TIEL - Duizenden afgedankte arbeidsmigranten zwerven jaarlijks op straat in Nederland. Slechts enkele gemeenten, zoals Tilburg, richten momenteel tenten in voor de opvang van deze groeiende groep daklozen. Veel gemeenten doen niks, uit vrees ook andere daklozen te trekken. Tiel ontruimde gisteren juist een illegaal tentenkamp langs de A15. Waar de bewoners heen gaan is ongewis.

Een verwaarloosd tentenkamp voor dakloze arbeidsmigranten in Tiel, waarover De Gelderlander vorige week uitgebreid schreef, blijkt slechts het topje van de ijsberg. Hulpverleners zagen in 2020 duizenden dakloze arbeidsmigranten en dat aantal neemt niet af.

Dat bevestigt Magdalena Chwarścianek van de Pools-Nederlandse hulporganisatie Barka, dat dakloze Oost-Europeanen in Nederland helpt. ,,In 2020 is de stijging heel hard gegaan. We spraken met vierduizend Polen, Roemenen en andere arbeidsmigranten waarvan zo’n drieduizend op dat moment daadwerkelijk op straat sliepen. Die groei was ongekend.’’

In Nederland hebben dakloze arbeidsmigranten geen recht op opvang

In 2021 stevent Barka af op vergelijkbare aantallen, denkt Chwarścianek. Vorig jaar lukte het de organisatie zo'n zevenhonderd arbeidsmigranten van de straat af te krijgen. Als er geen perspectief op wel meer voor ze is, moeten arbeidsmigranten die op straat belanden in principe terugkeren naar hun eigen land. Er is in Nederland geen hulp voor ze, volgens de landelijke regels zelfs niet in de nachtopvang voor daklozen in plaatsen als Nijmegen en Tiel.

Tiel biedt geen onderdak aan Polen uit ontruimd tentenkamp

Terugkeren doen veel Polen echter niet, vaak omdat ze alsnog op een beter bestaan in Nederland hopen. En zo ontstaan illegale kampjes zoals in Tiel. De gemeente ontruimde gisteren de plek waar tot voor kort zes voormalig arbeidsmigranten in erbarmelijke omstandigheden sliepen, in de bosjes langs de A15. Volgens burgemeester Hans Beenakker is het onwenselijk dat mensen onder deze omstandigheden leven. ,,Dat is gevaarlijk en onmenselijk .’’

Quote Ze zeiden dat ze zelf onderdak konden regelen. Ook hebben ze gezegd de hulpverle­ning te accepteren. Dat is al een hele stap

Tiel trof nog slechts twee arbeidsmigranten aan in het kamp. Hen is hulpverlening geboden, maar geen onderdak. ,,Ze zeiden dat ze zelf onderdak konden regelen. Ook hebben ze gezegd de hulpverlening te accepteren. Dat is al een hele stap”, zegt een woordvoerder.

Maar een echte oplossing is er dus nog niet. De gemeente houdt er namelijk ook rekening mee dat de Polen zich bedenken en alsnog weer op straat komen. Hun tenten zijn ze echter kwijt.