Duizenden dode vissen in Berkel na leidingbreuk

Het waterschap Rijn en IJssel zegt in een persbericht dat het vissen weggevangen en overgeplaatst heeft, maar dat desondanks over een lengte van vier kilometer heel veel dode vissen zijn gevonden. ,,Het gaat om duizenden grote en kleine vissen.”



De dode vissen worden geruimd en met de hengelsportverenigingen wordt bekeken of het nog mogelijk is om vissen over te zetten.