Duizenden jaren oude sporen van mensen ontdekt op de Veluwe

Navarone door in The Voice of Holland, voor Cleo Vlogman is het voorbij

22:10 NIJMEGEN/ VORDEN - De Nijmeegse rockformatie Navarone is door naar The Knockouts van kijkcijferkanon The Voice of Holland. Dat is de laatste ronde voor de liveshows waarin ze zichzelf tegenover hun coach Anouk moeten bewijzen. Voor zangeres Cleo Vlogman (23) uit Vorden zit het avontuur bij The Voice of Holland erop.