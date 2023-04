Duizenden kopers van gestolen persoonsgegevens gewaarschuwd door politie Oost-Nederland

De personen zijn volgens de politie in meer of mindere mate actief geweest op illegale websites waar gehandeld werd in buitgemaakte persoonsgegevens. Deze data gebruiken criminelen om online slachtoffers te maken, bijvoorbeeld door phishing of vriend-in-nood-fraude worden. Doel van de politie is om de mogelijke kopers te laten weten dat ze in beeld zijn bij de politie en dat zij moeten stoppen met illegale activiteiten.