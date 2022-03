Duizenden lopers rennen Stevensloop in Nijmegen, primeur met eerste wedstrijd zonder bekertjes

NIJMEGEN - De Stevensloop, waar deze zondag duizenden hardlopers aan deelnemen, is de eerste wedstrijd waarin de energiedrank en het water niet in (plastic) bekertjes wordt uitgedeeld. De deelnemers van de race krijgen zogenoemde Ooho’: een zakje gemaakt van natuurlijk zeewier met daarin 70 milliliter vocht.

,,De lopers kunnen dat zakje kapot bijten en de drank er uit zuigen”, legt Lotte Jacobs van de organiserende Stichting Zevenheuvelenloop uit. De posten waar de lopers de zakjes uitgereikt krijgen staan in Hees, Lent en op Kelfkensbos. ,,Er is een dropzone die we na afloop meteen gaan opruimen. Maar het is wel natuurlijk materiaal en relatief klein.”

Geen plastic bekertjes meer

Het nieuwe zakje komt uit Groot Brittannië en werd al in 2019 voor het eerst getest in Nijmegen tijdens de Zevenheuvelenloop van dat jaar. De organisatie is al jaren op zoek naar meer duurzaamheid. Plastic bekertjes, die ook nog eens rondslingeren bij de drankposten, kunnen dan eigenlijk niet meer. De officiële introductie werd al een paar keer aangekondigd maar de wedstrijden moesten telkens door corona afgelast worden. Deze zondag is er dus de primeur in Nederland van de eerste bekerloze hardlooprace.

Er zijn nog meer vernieuwingen doorgevoerd in deze editie van de Stevensloop. De hoofdafstand, de halve marathon, gaat nu voor het eerst echt helemaal door e stad. Wijken als Hees en de Wolfskuil worden aangedaan, waarmee het een echte stadsloop is geworden. In de vorige edities liepen de deelnemers ook nog door Bemmel.

Energieweg tijdelijk afgesloten

Vanwege de aanpassing van de route moeten wel enkele doorgaande wegen tijdelijk afgesloten worden, zoals de Energieweg. Jacobs: ,,Dat is alleen noodzakelijk voor de halve marathon, die als eerste wedstrijd van start gaat om 12.00 uur.” Bij de start van 10 kilometer (14.30 uur) en de 5 kilometer zijn de wegen al weer vrij.

Aan de drie races samen doen ongeveer 5000 deelnemers mee. De halve marathon geldt meteen als wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap. Daarvoor hebben zich 2200 atleten ingeschreven, toppers en hobbylopers.

Kijk voor het precieze parcours op de site van de Stevensloop.

