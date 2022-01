Duizenden zelftests verbruiken we iedere dag: maar wat zit er eigenlijk in dat buisje? En hoe gooi je hem weg?

Ja, het is pijnlijk, die wattenstaaf ronddraaien diep in je beide neusgaten. Tranen springen in je ogen, je moet er soms van niezen. Maar je weet tenminste wel snel of je het virus onder de leden hebt. Even de staaf in het buisje stoppen, de vloeistof op de tester druppelen en na een kwartier heb je de uitslag.