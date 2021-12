Duncan wil de huismus redden, maar heeft hierbij wel hulp nodig

Komt voor elkaarARNHEM - Iedere dag loopt hij een rondje om de huismussen in het centrum van Arnhem te verzorgen. Zo hoopt Duncan Onderstal de bekende vogel te redden. Maar dat kan hij niet alleen. Hij is daarom op zoek naar ‘mussen-ambassadeurs’.

Onderstal staat in zijn stad bekend als de mussenredder. Hij is begaan met het lot van deze kleine vogeltjes. De 120 mussen die in de groene ‘bruidssluier’ in de Koningstraat zaten, voerde hij twintig jaar lang. Tot op een dag in 2017.

De gemeentewerkers ‘vernielden’ de plant. Met als gevolg dat de vogels op zoek moesten naar een nieuw plekje. Die vonden ze om de hoek, in de Beekstraat. Daar deed Onderstal drie maanden geleden opnieuw een telling: 23 huismussen was het resultaat. Dat waren er een kleine honderd minder dan vier jaar geleden.

,,Ze hadden in de Koningsstraat alle ruimte, daar konden ze maar voortplanten. Toen de bruidsluier daar is weggehaald, is de voortplanting gestagneerd.”

‘Lussen de mussen als bitterballen’

Onderstal is bang dat de mussen straks helemaal geen plekje meer hebben in Arnhem. ,,We hebben in onze stad een snoeibeleid dat al het groen langs de muren wordt weggehaald. Ziet er mooier uit, zeggen ze. Maar het groen is het voer voor de mussen, en ook hun beschutting.”

Dat ze geen beschutting meer hebben, is volgens Onderstal het grootste gevaar. ,,Die twee bewoners van de Eusebiuskerk lussen de mussen als bitterballen.” Hij doelt op de slechtvalken die daar vertoeven.

Om te voorkomen dat er straks geen huismuis meer over is in de stad, komt hij opnieuw in actie. Maar niet tegen de gemeente, want dat werkt niet, had hij ervaren. Nee, samen met de gemeente, het bedrijfsleven en andere inwoners van Arnhem. ,,Het gaat niet mis, omdat we willen dat de mus weggaat, maar omdat we niet op de vogel letten. En dat moeten we weer gaan doen.”

Volledig scherm Duncan Onderstal in de Koningsstraat. Op de plek van de verwijderde bruidssluier hangt nu een mussenkast. © Rolf Hensel

Huismussenambassadeur

Hij heeft al een plan bedacht én daarvoor is hij op zoek naar vrijwilligers. ,,Ik ben mijn bedrijf kwijt geraakt, dus nu heb ik nog alle tijd. Maar ik heb wel hulp nodig. Veel mensen zeggen: ‘oh wat een leuke vogel’. Als we het samen doen, kunnen we ze ook helpen.” In iedere wijk in Arnhem hoopt hij een ‘huismussenambassadeur’ te vinden.

Quote Als er bijvoor­beeld een nieuwe bewoner komt en diegene wil het dak vernieuwen, gaan we samen kijken hoe we de mus kunnen beschermen

Wie weet waar de mussen zitten, kan dit in de toekomst melden via de website van Onderstal. Vervolgens gaan de vrijwilligers, waar hij uiteraard ook een van blijft, op pad. Ze bekijken het mussenverblijf, maken er een foto van en ook tellen ze drie keer per jaar het aantal mussen. Al die informatie, vertelt Onderstal, leggen ze vast in een huismussenregister.

,,Dat register delen we met de gemeente, maar ook de eigenaren van de betreffende panden. Om zo te voorkomen dat ze het groen, waar de mussen in zitten, zomaar weghalen. Als er bijvoorbeeld een nieuwe bewoner komt en diegene wil het dak vernieuwen, gaan we samen kijken hoe we de mus kunnen beschermen.”

Mussenwijk

Eén van die dingen die hij hiervoor bedacht, is een mussenwijk. ,,Een soort kooisysteem aan de muur met dertig nestruimtes. Er komen planten in en ze krijgen er extra voedsel. Doordat we de kooi kunnen afsluiten, hebben de mussen hun eigen habitat. Andere dieren kunnen er niet bij komen.”

Quote De huismus is de enige vogel die zo dichtbij ons zit. Dat moet zo blijven. Daar doe ik alles aan

Onderstal vond al een aannemer, ‘eveneens een liefhebber van mussen’, die deze wijken voor zo’n 150 euro per stuk kan maken. Hij heeft ook al een aantal locaties in het centrum gedachten waar ze kunnen hangen.

Achter de bruidsluier in de Beekstraat komt deze winter eerst een noodvoorziening. ,,We krijgen een koude winter. Vandaar dat ik er drie nestkasten boven elkaar ga plaatsen, waarin ze kunnen schuilen”, zegt Onderstal. ,,De huismus is de enige vogel die zo dichtbij ons zit. Dat moet zo blijven. Daar doe ik alles aan.”

Helpen? Wil jij Duncan (of iemand anders) helpen? Bied je hulp hieronder aan! Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.