Duo loopt met volle winkelwagen (à 380 euro) supermarkt uit zonder te betalen: ‘Niet de eerste keer’

Annette (43) verlaat bijzondere boerderij: ‘De eerste keer dacht ik: ik ga failliet’

Annette Harberink (43) verruilt ‘het mooiste uitzicht van Nederland’ voor de Flevopolder. Twaalf jaar heeft ze gewerkt op Natuurderij Keizersrande, aan de IJssel net buiten Deventer. In die jaren heeft ze om leren gaan met de grilligheid van de rivier én scepsis over het natuurinclusief boeren. ,,Er is een hardnekkig vooroordeel dat dit bedrijf van subsidies aan elkaar hangt.’’

1 mei