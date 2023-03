Duo slaat man bijna dood • Frenkie de Jong valt af bij Oranje • Poetin en Xi open voor onderhandeling

Nieuws gemist?Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 20 maart.

MATTHIJS LAAT 2 MILJOEN STAAN | Was hij tot het laatst toe doorgegaan met koffers open maken, dan had Matthijs 2 miljoen euro kunnen winnen. De 30-jarige Gravenaar besloot zondagavond in de zenuwslopende spelshow Miljoenenjacht echter eerder te stoppen. Niet onverdienstelijk: hij ging toch nog aan de haal met 244.000 euro.

VERDACHTE DODEN ZWANGERE DIONNE ZWIJGT | Met gebogen hoofd, af en toe met zachte stem instemmend antwoorden op vragen van de rechtbank of hij de zitting kon volgen. De Huissenaar stak volgens justitie op zondag 4 december 2022 zijn zwangere vriendin Dionne van Haren dood in hun appartement in Huissen.

MAN RAAKT HOOGSPANNINGSKABEL | Tijdens werkzaamheden is maandagochtend een man in contact gekomen met een hoogspanningskabel op de Bakenbergseweg in Arnhem. Het slachtoffer raakte kennelijk niet gewond.

GASPRIJS DAALT| De jaarnota’s die consumenten momenteel van energiebedrijven krijgen, vallen in veel gevallen gunstig uit. Mensen blijken in het afgelopen jaar minder gas en stroom te hebben verbruiktdan waar hun betaalde voorschotbedragen op gebaseerd waren.

DOMINIQUE DOODGESLAGEN IN BIJZIJN VAN ZOON | Na een avondje bij zijn squashclub is de 42-jarige Dominique uit Maassluis vrijdagnacht doodgeslagen, vlakbij zijn huis en in het bijzijn van zijn 14-jarige zoon. Vrienden en bekenden zijn verbijsterd.

JUSTITIE EIST 3,5 JAAR TEGEN RAI VLOET | Het Openbaar Ministerie heeft 3,5 jaar cel geëist tegen profvoetballer Rai Vloet voor het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij de 4-jarige Gio overleed. Vloet werd, zei de officier van justitie vanmorgen in Haarlem, met ‘bloeddoorlopen ogen en ruikend naar alcohol’ aangetroffen na de crash.

DUO SLAAT MAN BIJNA DOOD | Twee mannen, verdacht van ‘excessief uitgaansgeweld’ op de Arnhemse Korenmarkt, worden verplicht opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De rechtbank in Zutphen besloot maandagochtend het duo tegen hun zin naar de psychiatrische observatiekliniek te sturen.

JETTE VERLAAT ALLES VOOR FRANS AVONTUUR | Zou jij ‘zomaar’ je woning en vaste baan opzeggen om te emigreren naar een ander land zonder je verloofde? Jette van Bergen doet het. Haar tweede grote liefde, wijn, zorgt ervoor dat ze alles achter zich laat en alleen naar de Franse Bourgogne vertrekt.

POETIN EN XI STAAN OPEN VOOR ONDERHANDELING | Bij aanvang van hun eerste ontmoeting deze week in Moskou hebben de Russische president Vladimir Poetin en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping hun vriendschappelijke banden benadrukt. Ze spraken hun wederzijds respect uit en kondigden aan te zullen praten over Oekraïne.

DIEF WERD AAN SLEE VASTGEBONDEN | De vrouw zette de fiets neer. S. komt naar buiten, steekt een pin in de fietsaccu, klik, los. De accu verdwijnt onder zijn jas en hij loopt er mee weg. Schade: honderden euro’s. Maandagmorgen stond S. voor de politierechter. Voor deze, en nog meer diefstallen, ook van gereedschap bij Bauhaus.

JONGEN STEEKT CASPER DOOD, GEEN STRAF | Hij droeg een mes bij zich. Belandde in een straatruzie. En stak uiteindelijk de Nijmeegse skater Casper Verheijen (29), die aan zijn verwondingen overleed. Toch krijgt de 15-jarige jongen die dat vorig jaar deed, daarvoor geen straf. Hij handelde uit noodweer, stelt de rechtbank.

FRENKIE DE JONG VALT AF BIJ ORANJE | Het Nederlands elftal begint de kwalificatie voor het EK noodgedwongen zonder Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona heeft een hamstringblessure overgehouden aan de met 2-1 gewonnen Clásico tegen met Real Madrid zondag en staat enkele weken buitenspel.

