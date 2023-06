Dure drankjes of niet, ik blijf evenveel bestellen op het terras

Nieuws Update Viskraam in Arnhem moet weg • Jonge BMX'er ernstig gewond

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: De viskraam van Sebastiaan en Marloes bij het winkelcentrum van Alteveer in Arnhem moet weg en jonge BMX’er raakt ernstig gewond na ongeval op Sportcentrum Papendal.