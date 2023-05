Dure rolstoelbus strandt op A12 • Het lukte Astrid niet meer haar ketting om te doen • Pensioen verandert drastisch

BEWONER OVERLEDEN NA FELLE WONINGBRAND IN NIJMEEGSE WONING | De bewoner van een portiekflat aan de Sperwerstraat in Nijmegen is woensdag overleden, nadat er afgelopen weekend een felle brand in zijn woning uitbrak. De man van in de zestig werd diezelfde nacht zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een politiewoordvoerder bevestigt nu dat hij daar is overleden.

‘EIGEN INWONERS EERST’ BIJ HELFT NIEUWBOUW IN DE REGIO | Gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen mogen straks de helft van alle nieuwbouw in de sociale huursector voor eigen inwoners reserveren. ,,Eindelijk geen onwenselijke verhuizingen meer.”

GEWAPENDE OVERVAL BIJ CAMERAZAAK, DADERS SLAAN OP DE VLUCHT | Een camerawinkel aan de Kronenburgsingel in Arnhem is woensdagmiddag overvallen door een man met een wapen. De dader is op de vlucht geslagen.

STEEKPARTIJ EN GROTE PLAS BLOED IN DE TREIN | ‘Schokkend’, noemt een reiziger uit Utrecht het steekincident in de nachttrein tussen Arnhem en Ede in de nacht van zaterdag op zondag, waarbij twee gewonden vielen. ,,Het was beangstigend om mee te maken.”

OVERVALLER HAD HET NIET GEMUNT OP PORSCHE VAN MARK VAN BOMMEL | Hij plakte een zendertje onder de wagen van Mark van Bommel, nam een selfie in de parkeergarage van diens appartementsgebouw en zette doodsbedreigingen klaar in zijn mobiele telefoon. Toen asielzoeker Mohamed J.H. vorig jaar na al die voorbereidingen een wapen richtte op de Nederlandse Antwerp-trainer, leek alles op een carjacking te wijzen. Nu blijkt dat het om een ‘sollicitatie’ ging. En dan kan je ‘motivatiebrief’ natuurlijk maar beter opvallen...

MAN ZIT VAST IN HOOGWERKER | Een man heeft woensdagochtend vastgezeten in een hoogwerker bij het Idealis studentencomplex aan de Haarweg in Wageningen.De brandweer moest hem bevrijden.

MILJOENEN MENSEN KIJKEN UIT NAAR EEN GRUWELIJKE GEBEURTENIS IN DE BOSSEN TUSSEN WAGENINGEN EN RENKUM | De soap Goede tijden, slechte tijden staat bekend om zijn dramatische cliffhanger, dé seizoensfinale. Miljoenen fans kijken ernaar uit. Dit jaar is het dramatische slot in het grootste geheim gefilmd in de bossen tussen Wageningen en Renkum.

HET IS KRUKDROOG, NA KLETSNAT VOORJAAR DREIGT NU NEERSLAGTEKORT | Dit voorjaar was de natste van deze eeuw, maar het kan verkeren: het is momenteel zó droog dat er een neerslagtekort is dat extreem dreigt te worden. Ook is er gevaar voor bosbranden.

JE PENSIOEN VERANDERT DRASTISCH | De Eerste Kamer stemt in met de nieuwe pensioenwet. Het gaat om de grootste hervorming van het pensioenstelsel ooit. Hierdoor veranderen de pensioenen van miljoenen Nederlanders. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

DURE ROLSTOELBUS VOOR DAAN STRANDT OP A12 | Een regelrechte miskoop. Dat is de rolstoelbus die Dave Gerrits vijf jaar geleden voor zoon Daan (9) aanschafte na een succesvolle geldinzameling. ,,Het dieptepunt was op de A12, toen de motor het voor de zoveelste keer liet afweten”, zegt Dave. Er moet een nieuwe komen. ,,Wel gênant dat we wéér aan crowdfunding moeten doen.”

CORONA EN LOCKDOWNS DEDEN GEHEUGEN GEEN GOED | Veel meer mensen hebben geheugenproblemen dan vóór de coronatijd. Het aantal huisartsbezoeken vanwege geheugen- en concentratieproblemen lag in het eerste kwartaal van dit jaar 24 procent hoger dan in de eerste drie maanden van 2020. Het is mogelijk het gevolg van zowel corona als de maatregelen tegen het virus.

INEENS LUKT HET ASTRID NIET MEER OM KETTING OM TE DOEN | Astrid is secuur in haar werk bij een juwelier. Maar ineens lukt het niet meer een kettinkje om te doen, of gaatjes voor oorbellen te schieten. Na het consulteren van een opticien en oogarts blíjven de klachten én vragen. Totdat het jaar erop in 2018 de diagnose wordt gesteld: PCA, een hersenaandoening die eerst het gezichtsvermogen aantast en later tot dementie kan leiden.

