Durf jij je auto nog op straat te parkeren?

Opnieuw autobrand in Arnhem, politie onderzoekt wrak op sporen

7:32 ARNHEM - De brandweer in Arnhem moest in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw uitrukken voor een autobrand. Dit keer had een voertuig aan de Fazantenweg vlam gevat. Rond 01.30 uur kwam de melding bij de meldkamer binnen.